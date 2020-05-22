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Пандемия коронавируса нового типа

Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса

Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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