Эксперт: пандемия ускорит разработку в России закона о биологической безопасности

"В свое время вы давали поручение о разработке закона о биологической безопасности. Я думаю, что эта ситуация, которая на сегодняшний день есть, она подстегнет работу над этим законом, но в основу этого закона нужно все-таки положить принципы эпидемиологической безопасности", - обратился Кутырев в пятницу к президенту РФ Владимиру Путину на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Правительство РФ в декабре 2019 года внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Документ устанавливает основы госрегулирования в этой области и определяет комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия биологических факторов, на предотвращение биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга биологических рисков.

В числе прочего им предлагаются меры по предотвращению развития резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам: отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного диагноза и на продолжение лечение ими без положительной динамики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.