Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Я обратил внимание, казалось бы, не на значительный рост доли детей среди заболевших - с 5 до 7%. Но вместе с тем изменилась структура заболеваемости детей. Мы говорим, что дети любого возраста подвержены. Но в последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболевания у подростков 15-17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз меньше всего соблюдает режим самоизоляции", - сказал он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в пятницу.

"На протяжении регистрации заболеваемости в Российской Федерации группа 65+ имеет наименьшую долю среди структуры заболевших. У нас тренд регистрации заболеваемости стабилен и приходится, к сожалению, на лица молодого возраста", - добавил Горелов.

По его словам, тот комплекс санитарно-карантинных мероприятий, который разработал Роспотребнадзор, в том числе по постепенному снятию ограничений, закрепит тот успех, который наметился в стране. "Данные в Российской Федерации говорят о том, что мы, используя комплекс санитарно-ограничительных, карантинных мероприятий с постепенной отменой в том числе, придем к тому, что мы успешно пройдем данный пик подъема коронавирусной инфекции", - подчеркнул замдиректора НИИ.

Отвечая на вопрос главы государства о том, сохраняется ли этот пик, Горелов сказал, что "в настоящий момент отмечается стабилизация и идет четкая тенденция к снижению".

Выявляемость инфекции

Выявляемость коронавирусной инфекции на ранних этапах в России улучшается, а доля госпитализаций в первые два дня возросла примерно на 10%, сообщил Горелов.

"Улучшается диагностика коронавирусной инфекции на ранних этапах. Сравнительный анализ показывает, что на 10-11% у нас возросла госпитализация в первые два дня от момента заболевания", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.