Мурашко: ситуация с пациентами с коронавирусом в стационарах стабилизировалось

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 108-109 тыс. человек на данный момент госпитализированы в России с новой коронавирусной инфекцией, в реанимации находятся около 2,5 тыс. пациентов. Это позволяет говорить о стабилизации ситуации, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. Мы в общей сети имеем порядка 108-109 тыс. человек и порядка 2,5 тыс. человек в реанимационных отделениях". - сказал Мурашко.

Министр напомнил, что по стране развернуто более 160 тыс. коек, что "позволяет чувствовать себя более уверенно, и перегрузки на них нет".

Обратное перепрофилирование

Ряд регионов России обратились с предложением перевести перепрофилированные под больных с коронавирусом койки в обычные для лечения пациентов, у которых были отложены плановые операции и обследования из-за эпидситуации в стране, сообщил глава Минздрава.

"Ряд регионов сегодня уже обращаются - там, где эпидситуация спокойная и нарастания нет, - с предложениями, чтобы часть коек вернуть на плановое оказание медицинской помощи, так как это также важно для тех пациентов, у которых были отложены хирургические вмешательства или ряд других процедур" , - сообщил он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день резерв коек достаточный.

Командный дух медработников

Борьба с новой коронавирусной инфекцией укрепила командный дух работников российских медицинских учреждений. Врачи также ощущают значительную поддержку россиян, сообщил министр здравоохранения.

"Олег Эдуардович (Карпов, генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова - прим. ТАСС) говорил о том, насколько его коллектив был мобилизован. Это уникальное единение, уникальный опыт для специалистов. Фактически мы это видим во всех "красных зонах", когда специалисты не только осваивают новые знания по борьбе с инфекцией, но также укрепляется командный дух", - сказал он.

По словам министра, такая слаженная работа очень важна для всей системы российского здравоохранения. "Конечно, все медики чувствуют сегодня поддержку населения", - добавил он.