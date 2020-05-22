Путин поблагодарил коллектив больницы, где от коронавируса лечился Якушев

Путин отметил самоотверженность медиков. "Вам спасибо большое, Марьяна Анатольевна, - обратился он к главному врачу больницы Марьяне Лысенко. - Мне министр строительства Якушев Владимир Владимирович рассказывал, как он у вас там лечился, как лежал. Просто без всякого преувеличения с восхищением отзывался о ваших сотрудниках, об уровне их профессионализма и преданности своему делу". "Сами, говорит, по два раза переболели этим вирусом, а все равно после выздоровления возвращаются, продолжают работать", - добавил президент, поинтересовавшись, действительно, так можно легко заболеть второй раз.

Лысенко заметила, что разговоры о том, что врачи успевают несколько раз заразиться коронавирусом, это преувеличение. "Безусловно, это несколько утрированная история, - сказала она. - Я допускаю, что не совсем корректно была воспринята информация". По словам главврача больницы, поначалу были случаи заражения среди медперсонала: из трех тысяч сотрудников, работающих в "красной зоне", заразились около 40 человек. "Я считаю, что это не очень высокий процент. И они сами признаются мне в личных разговорах, что это все из-за того, что они несколько пренебрегли средствами санитарной защиты, - пояснила Лысенко. - Конечно, это тяжелый труд, работать постоянно в закрытой маске, жарко и некомфортно". Она отметила, что сейчас ситуация стабилизировалась. "Повторных случаев заражения у нас не было однозначно ни среди пациентов, ни среди наших коллег", - уточнила Лысенко.

Путин передал самые лучшие пожелания ее коллегам, а также слова признательности и благодарности от него лично и от всех пациентов больницы. "Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придется. Но некоторые мои коллеги, даже которые лежали в других клиниках, сталкивались с вашими специалистами, которые принимают постоянно участие в совместной работе, в консультациях, всегда были рядом и помогали", - заключил он.