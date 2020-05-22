Премьер Саксонии предложил принять в Германии пациентов с коронавирусом из России

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил принять на лечение в ФРГ пациентов с коронавирусом из России. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

"Было бы сильным сигналом со стороны Европейского союза, если бы мы приняли у нас на лечение, в том числе, пациентов из России", - сказал политик. По его мнению, в условиях пандемии это является чем-то само собой разумеющимся.

"Мы пытаемся оказать помощь в Европе. И я думаю, что мы должны также быть солидарными и с Россией", - считает Кречмер.

Начиная с марта, Германия принимает пациентов с коронавирусом из других государств ЕС, в частности из Италии и Франции. Только в Саксонии на лечении находятся 14 граждан из этих двух стран. Регион оказывает помощь также Польше и Чехии в том, что касается анализа проб на коронавирус.

Вместе с тем ситуация с коронавирусом в России, как неоднократно отмечали власти, стабилизировалась и находится под контролем. Развернуто более 160 тыс. коек, значительная часть которых свободна.