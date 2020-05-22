В России прошла первая онлайн-защита диссертации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первая в России защита диссертации на соискание степени кандидата наук прошла в удаленном режиме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба академии.

Ранее о планах из-за пандемии проводить защиты диссертаций на соискание степени кандидата или доктора наук в удаленном режиме заявлял МГУ имени М. В. Ломоносова. Однако к настоящему моменту ни в этом, ни в других российских вузах о факте состоявшихся защит не сообщали.

"Из-за пандемии COVID-19 заседание диссовета впервые в практике РАНХиГС проходило в формате видеоконференции. <...> Научная дискуссия и голосование проходили на платформе Microsoft Teams с соблюдением всех нормативных требований к организации защит диссертаций. Для этого Президентской академией был утвержден регламент проведения заседания диссертационного совета в удаленном режиме посредством аудио- и видеосвязи всех членов диссертационного совета, соискателя ученой степени и научного руководителя", - говорится в сообщении.

Академия получила право самостоятельно присуждать ученые степени в 2016 году, и сейчас в РАНХиГС действует свой порядок этой процедуры. В частности, в академии отказались от традиционного подхода к формированию диссертационных советов численностью не менее 19 человек. Диссертационные советы РАНХиГС включают 5-7 ученых, имеющих высокий индекс цитируемости и публикации по профилю защищаемой работы. Новацией стал также отказ от тайного голосования - оно проходит открыто. Таким образом, в условиях дистанционной защиты решения каждого легко верифицируется записью на камеру. Первым соискателем ученой степени онлайн стал Александр Костин, успешно защитивший кандидатскую диссертацию по теме "Специфика политических механизмов обеспечения корпоративных интересов в современной России".

"Для академии, имеющей разветвленную филиальную сеть, простирающуюся от Калининграда до Хабаровска, интерактивный удаленный режим защит является оптимальным. С одной стороны, он расширяет возможности гибкого формирования диссертационных советов с участием ведущей профессуры из Москвы и регионов, а, с другой стороны, позволяет экономить расходы на командировки", - сказал проректор Президентской академии Андрей Марголин, слова которого приводятся в сообщении.

В перечень научных организаций и университетов РФ, которым предоставляется право самостоятельного присуждения ученых степеней, входят четыре научные и 27 образовательных организаций. Согласно закону о науке, они вправе самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы, определять перечни специальностей, по которым эти советы могут проводить защиты, устанавливать порядок присуждения ученых степеней и так далее.