Песни про маму и вкус орешков со сгущенкой. "Яндекс" составил топы запросов про детей

"Яндекс" составил топы запросов пользователей поисковика на тему детей. Это было сделано в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

Компания собрала запросы, сделанные в период с 9 мая 2019 года по 8 мая 2020 года.

В топе "Что спрашивают про детей" первое место занял запрос "куда сходить с ребенком". В тройку также вошли "на каком сроке можно определить пол ребенка" и "откуда берутся дети". Также пользователей интересует, как получить пять тысяч рублей на ребенка до трех лет, как сбить температуру и как научить читать. Замыкают топ-10 запросы "сухой кашель у ребенка чем лечить", "когда ребенок начинает ползать", "во сколько дети начинают говорить" и "как начинается ветрянка у детей".

В сочетании со словом "детское" чаще всего пользователи "Яндекса" ищут песни. На втором и третьем местах по популярности находятся запросы "игры" и "медикаменты" соответственно. Также ищут детские фильмы, кровати, мультфильмы, YouTube-каналы, поликлиники, сказки и загадки.

"Яндекс" составил отдельный топ с запросами детских песен. Так, чаще всего пользователей интересуют детские песни про маму. В топ также вошли песни про осень, Новый год, бабушку, дружбу, елочку, лето, детский сад, папу и весну.

Помимо этого, пользователи делают запросы о вкусах блюд и сладостей "как в детстве". Например, на первом месте такого рейтинга находится "колбаска из печенья". Также у поисковика спрашивают о вкусе "печенья домашнего", "коржиков", "орешков со сгущенкой", "творожной запеканки", "вафлей в вафельнице", "кабачковой икре", "сахара с молоком", "омлета" и "пирожного картошка".

Фотографии Билли Айлиш и Анджелины Джоли

В "Яндексе" ищут и фотографии знаменитостей в детстве. Самым популярным таким запросом стали детские снимки Анджелины Джоли.

В пятерку также вошли Алла Пугачева, Светлана Лобода, Владимир Путин и блогер Настя Кош. Помимо этого, интерес пользователей вызывают детские фотографии Егора Крида, Билли Айлиш, Максима Галкина, Александра Пушкина и модели Тилан Блондо.

ЭКО и суррогатное материнство

Топ популярных запросов в "Яндексе" с вопросительными словами и словом "ЭКО" выглядит следующим образом: "что такое ЭКО", "сколько стоит ЭКО", "что такое ИКСИ при ЭКО", "как происходит ЭКО", "чем опасно ЭКО для здоровья женщины", "бесплатное ЭКО до какого возраста, "как получить квоту на ЭКО", "как вести себя при ЭКО", "что такое ПГД при ЭКО" и "почему после ЭКО развивается рак".

Также в "Яндексе" подсчитали доли запросов со словами "суррогатная мать" от общего числа запросов в каждом регионе. Так, "очень высокий интерес" к этой теме проявляют жители Ленинградской области, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

"Низкий интерес" проявляют в Алтайской крае, Архангельской области, Астраханской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Кемеровской области, Новгородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермском крае, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Крым, Республике Марий Эл, Рязанской области, Самарской области, Севастополе, Ставропольском крае, Тульской области, Ульяновской области, Хабаровском крае и Ярославской области.