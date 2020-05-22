Соцработники Петербурга и Ленобласти получат надбавки за работу в условиях пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заразившимся коронавирусной инфекцией. Работникам выплатят от 10 до 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службах администраций регионов в пятницу.

"Постановление "Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

В соответствии с документом, стимулирующие выплаты получат сотрудники социальных учреждений за работу в условиях особого режима - временной изоляции или обсервации. Длительность рабочей смены должна составлять не менее 14 календарных дней. Выплаты устанавливаются на период с 15 апреля по 15 июля с учетом отсутствия или наличия коронавирусной инфекции в организации.

В перечень сотрудников, которые могут получить надбавки, вошли врачи, средний и младший медицинский персонал, соцработники, специалисты по работе с семьей, педагогические, технические работники и другие. Выплаты составят от 10 до 60 тыс. рублей. "На выплаты из федерального бюджета выделено 154 млн рублей. Всего в стационарных социальных учреждениях Петербурга такие выплаты могут получить около 6 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

Аналогичный документ также подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сотрудники стационаров организаций соцобслуживания, которые работают с заразившимися коронавирусом, или людьми из групп риска, получат надбавки в размере от 10 до 60 тыс. рублей.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 592 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 859 человек, умерли 107. В Ленинградской области всего заразились коронавирусной инфекцией 2 323 человека, выздоровели 898, умерли восемь.