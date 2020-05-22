Между Краснодаром и Красноярском возобновляется регулярное авиасообщение

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" возобновляет прямое авиасообщение между Краснодаром и Красноярском, которое было приостановлено из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе международного аэропорта Краснодара.

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"22 мая 2020 года авиакомпания "Алроса" возобновит регулярное авиасообщение из Красноярска в международный аэропорт Краснодар", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что полеты по данному направлению были приостановлены в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Рейсы будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 164 пассажиров. Время в пути будет составлять 5 часов 35 минут.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. В условиях борьбы с пандемией коронавируса авиакомпании были вынуждены сокращать количество рейсов и внутри страны в зависимости от фактической загрузки.