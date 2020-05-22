На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией резко возросла в Северодвинске Архангельской области. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.

"Только за последние сутки в Северодвинске подтверждено 53 случая COVID-19, всего с начала пандемии - 276. При этом подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности. Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на сегодняшний день почти на 47% выше, чем в среднем по региону. Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции", - говорится в сообщении.

Врио главы региона Александр Цыбульский поручил оперштабу представить подробный анализ возникновения очага. Значительная часть северодвинцев, у которых подтвержден диагноз, находятся на домашнем лечении и, как отмечают в пресс-службе, "не всегда ведут себя сознательно". Так, малолетнего ребенка одного из заболевших продолжали водить в детский сад, что создало угрозу заражения большого числа людей из группы риска. На сегодняшний день дошкольное учреждение закрыто на карантин, предписание о двухнедельной самоизоляции получили родители всех посещавших его детей.

Сотрудников оборонных предприятий, крупнейшими из которых являются "Севмаш" и "Звездочка", обслуживает подразделение Федерального медико-биологического агентства России. По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, министерство неоднократно сообщало руководству ФМБА о возможности размещать больных коронавирусом на инфекционных койках других лечебных учреждений региона. Однако этой возможностью подразделение ФМБА не воспользовалось.

Администрации Северодвинска и руководству ФМБА России предложено развернуть на территории города 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных, а также организовать лабораторию на базе ФМБА, чтобы проводить исследования более оперативно. В Архангельской области зарегистрировано 972 случаев заболевания, 393 пациента из них выздоровели и выписаны.