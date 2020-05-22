Программа Брилева "Вести в субботу" не выйдет в эфир из-за карантина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир 23 мая на телеканале "Россия-1" из-за карантина, введенного в связи с заражением одного из сотрудников редакции коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Facebook журналист и ее ведущий Сергей Брилев.

"У меня есть разные новости. Бродит, все-таки еще как бродит вирус <...>. Благодаря тому обстоятельству, что на субботу пришлось 9 мая (когда верстка канала другая), никто не заметил мою предыдущую самоизоляцию, - написал журналист. - К счастью, заразившийся и заболевший тогда мой ближайший соратник с тех пор выписался. Но теперь заразился и заболел еще один наш сотрудник, с которым у всех нас был еще какой контакт".

Брилев проинформировал, что остальная команда уже сдала тесты. "К счастью, у всех нас вирус не обнаружен. Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет", - написал Брилев.