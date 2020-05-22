Попова: распространение коронавирусной инфекции в России практически прекратилось

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Темпы прироста зараженных коронавирусом в России сократились до 2-3%, что демонстрирует спад эпидемического процесса. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на прямой линии в ТАСС "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченная ко Дню защиты детей.

"Если, когда мы входили в эту ситуацию, темпы прироста были и 50%, и около 50% ежедневно, то у нас темп прироста чуть больше 3% позавчера и чуть больше 2% вчера. Это значимые изменения, которые показывают, что эпидпроцесс вышел в ту стадию, когда развитие его практически прекращено", - сказала Попова.