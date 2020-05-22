Минобрнауки разработает новый проект ФГОС, чтобы студенты могли менять специальность

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ разработает новый проект федеральных образовательных стандартов (ФГОС), которые позволят студентам менять специальность и направления подготовки после второго курса. Об этом в пятницу порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе министерства.

"По поручению президента Российской Федерации Минобрнауки России ведет работу по пересмотру перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, что повлечет за собой разработку нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения", - говорится в сообщении.

По итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям. Это должно позволить студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций.