{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отмена ОГЭ на это не повлияет
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала "Россия-24".

На эту тему
Перенос ЕГЭ для выпускников и отмена ОГЭ. Главное

"Отмена основного государственного экзамена - вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок", - сказал Кравцов.

На прошлой неделе пресс-служба Министерства просвещения РФ сообщила, что основные государственные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов будут отменены в текущем году.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
На борту помещенного на карантин лайнера в порту Барселоны есть россияне
Читать полностью