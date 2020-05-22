Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала "Россия-24" .

"Отмена основного государственного экзамена - вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок", - сказал Кравцов.

На прошлой неделе пресс-служба Министерства просвещения РФ сообщила, что основные государственные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов будут отменены в текущем году.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.