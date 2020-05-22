Власти Москвы опровергли информацию о недействительности подмосковных цифровых пропусков

Ранее СМИ сообщили о жалобах жителей Подмосковья на невозможность использовать цифровой пропуск для поездок по столице уже с 22 мая.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Цифровые пропуска для передвижения на транспорте, выданные в Московской области, будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Требование о том, что для поездок по Москве необходимо использовать только московские пропуска, в соответствии с указом мэра Москвы вступает в силу 27 мая. Информация о том, что пропуска, выданные в Московской области, недействительны для поездок по Москве уже 22 мая, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты - "Тройки", "Стрелки", социальной карты или месячного проездного билета.

Сделать это необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки. Это правило действует с 22 апреля и распространяется на всех, кто планирует совершать поездки по Москве. Проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску можно с помощью сервиса https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma.

"Жителям столицы и других регионов России для поездок по Москве необходимо оформить цифровой пропуск. Сделать это можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77", - сказали в департаменте.

Как подчеркнули в пресс-службе, аннулирование цифровых пропусков не является сбоем. Рабочий пропуск может быть аннулирован в том числе в случае, если сведения о работодателе, указанные при его оформлении, не прошли проверку в Федеральной налоговой службе и Пенсионном фонде РФ.

"Если пропуск признан недействительным из-за того, что информация о трудоустройстве сотрудника не прошла подтверждение, при получении нового пропуска система направит этого сотрудника на портал Московского инновационного кластера i.moscow. Там ему необходимо перейти в раздел "Заблокировали цифровой пропуск для работающего? Проверь причину" и подтвердить свое трудоустройство. После прохождения этой процедуры он сможет оформить пропуск самостоятельно", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, с 21 мая в личном кабинете юрлица на портале mos.ru заработал новый сервис, с помощью которого работодатели могут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, в том числе самостоятельно аннулировать пропуска и оформлять новые.

В новость были внесены изменения - (18:21 мск) - добавлены подробности.