Иммунологи предупредили об опасности вспышек кори и полиомиелита из-за пандемии

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) опасается новых вспышек заболевания корью и полиомиелитом из-за нарушений в программах вакцинации детей, вызванных ограничениями из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил исполнительный директор GAVI Сет Беркли в распространенном в пятницу Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ сообщении.

По его словам, в настоящее время больше, чем когда-либо в истории, детей во многих странах защищены от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. "В настоящее время из-за COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС) этот огромный прогресс находится под угрозой, что создает риск возрождения таких болезней, как корь и полиомиелит", - сказал он.

"Поддержание программ по вакцинации не только предотвратит новые вспышки, но также обеспечит наличие инфраструктуры, необходимой для развертывания возможной вакцинации против COVID-19 в глобальном масштабе", - добавил Беркли.

"Мы не можем допустить, чтобы наша борьба с одной болезнью происходила за счет долгосрочного прогресса в нашей борьбе с другими болезнями", - отметила со своей стороны исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. "У нас есть эффективные вакцины против кори, полиомиелита и холеры. Хотя обстоятельства могут потребовать от нас временной приостановки некоторых мероприятий по иммунизации, эти прививки должны возобновиться как можно скорее, иначе мы рискуем обменять одну смертельную вспышку на другую", - добавила она.

Сообщается, что на следующей неделе ВОЗ выпустит новые рекомендации для стран по поддержанию основных услуг во время пандемии, включая рекомендации о том, как обеспечить безопасную вакцинацию.

Из-за пандемии многие страны временно приостановили профилактические кампании массовой вакцинации против таких болезней, как холера, корь, менингит, полиомиелит, столбняк, брюшной тиф и желтая лихорадка.

Риск болезней

ВОЗ, ЮНИСЕФ и GAVI предупредили об опасности нарушения в период пандемии нового коронавируса программы вакцинации, из-за чего 80 млн детей в возрасте до одного года подвергаются риску серьезных болезней.

Согласно им, предоставление услуг по регулярной вакцинации существенно затруднено по меньшей мере в 68 странах и может затронуть приблизительно 80 миллионов детей в возрасте до года, проживающих в этих странах.

"По меньшей мере 80 миллионов детей в возрасте до одного года подвержены риску таких заболеваний, как дифтерия, корь и полиомиелит, поскольку COVID-19 нарушает рутинные усилия по вакцинации", - указано в сообщении организаций. В преддверии Глобального саммита по вакцинам 4 июня, на котором мировые лидеры соберутся, чтобы поддержать программы иммунизации и смягчить воздействие пандемии, они призывают к совместным усилиям по безопасному проведению вакцинации против смертельных заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин.

"Вакцинация является одним из самых мощных и фундаментальных инструментов профилактики болезней в истории общественного здравоохранения, - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Срыв программ вакцинации из-за пандемии COVID-19 угрожает разрушить десятилетия прогресса в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, такими как корь".

Причины прерывания вакцинации различны. Некоторые родители не хотят выходить из дома из-за ограничений на передвижение, отсутствия информации или из-за боязни заражения коронавирусом, многие работники здравоохранения недоступны из-за ограничений или отсутствия средств защиты, есть также задержки с транспортировкой вакцин. Поэтому ЮНИСЕФ обращается к правительствам, частному сектору, авиационной отрасли и другим организациям с призывом освободить грузовое пространство по доступной цене для этих жизненно важных препаратов.