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Пандемия коронавируса нового типа
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Результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса появятся в июле

Как отметил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, испытания на добровольцах уже проведены

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первые результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса появятся в начале июля. Об этом сообщил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченной ко Дню защиты детей, организованной ТАСС и фондом "Контент".

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"Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно об иммуногенности вакцины судят через месяц - 45 дней, у нас в нашей стране появятся первые результаты, прибавляем 45 дней, [на] начало июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная стратегия ученными оказалась верная или не верная", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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