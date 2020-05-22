Результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса появятся в июле

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первые результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса появятся в начале июля. Об этом сообщил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченной ко Дню защиты детей, организованной ТАСС и фондом "Контент".

"Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно об иммуногенности вакцины судят через месяц - 45 дней, у нас в нашей стране появятся первые результаты, прибавляем 45 дней, [на] начало июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная стратегия ученными оказалась верная или не верная", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.