Закон о возврате платы за туры защитит бизнес Крыма во время пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Индустрия туризма Крыма сможет сохранить более 10 млрд рублей после принятия закона, давшего правительству РФ право устанавливать особенности отмены предоставления турпродукта и возврата туристам средств за отдых, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минкурортов республики.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Закон предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Вопросы особенностей переноса и возврата денежных средств туристам за неиспользованный отдых для турбизнеса одни из приоритетных. В нынешних условиях очень важно, что правительство РФ и особенно Ростуризм, профильные министерства, в том числе и Крыма, выступили единым фронтом с депутатами Государственной думы. Мы совместно с крымским бизнесом надеемся, что принятый закон сохранит баланс интересов и позволит представителям отрасли сохраниться в условиях кризиса", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным крымского Минтуризма, суммы возвратов туристам в регионе только за апрель-май составляют 1,3 млрд рублей, за летние месяцы - больше 10 млрд рублей. "Закон позволит туристическим предприятиям сберечь бизнес и при этом соблюсти права и интересы туристов", - отмечается в сообщении.

Положения закона

В связи с пандемией коронавируса законопроект также устанавливает, что правительство РФ вправе устанавливать на 2020 год и 2021 год особенности отмены либо переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения. Так, могут быть изменены основания, порядок, сроки и условия переноса броней или возврата клиентам денежных средств за них.

Кроме того, правительство РФ получит право на 2020-2021 гг. устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта. Изменения могут вноситься в договор о турпродукте, сформированном туроператорами как в сфере внутреннего и въездного, так и выездного туризма.