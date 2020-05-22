На борту помещенного на карантин лайнера в порту Барселоны есть россияне

МАДРИД, 22 мая. /ТАСС/. Граждане России находятся на борту круизного лайнера, который был помещен на карантин в порту испанской Барселоны после выявления коронавируса у одного из членов экипажа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Мадриде.

"Генконсульство в Барселоне инициативно выяснило, что среди пассажиров россиян нет, а среди членов экипажа зарегистрированы четыре россиянки, - уточнили в посольстве. - Консульские работники стараются установить контакт с ними, держат вопрос на контроле".

"На данный момент официальная информация от компетентных органов Испании о присутствии заболевших россиян на борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который был помещен на карантин в порту Барселоны, в установленном порядке в посольство или генконсульство в Барселоне не поступала", - добавили в диппредставительстве.

Как ранее сообщили в Минздраве Испании, на борту судна около 400 человек разных национальностей, которые были помещены на карантин в порту Барселоны после того, как у одного человека на борту был подтвержден коронавирус. По данным газеты А-бэ-сэ, речь идет о лайнере, который вышел из Майями 8 мая. Как уточняло издание, заболевание было выявлено у гражданки Сербии.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 234,8 тыс. заболевших, 28 628 пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.