Путин направил соболезнования родным летчика-аса Героя Советского Союза Сергея Крамаренко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким летчика-аса, Героя Советского Союза Сергея Крамаренко, умершего в четверг на 98-м году жизни. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Сергей Макарович Крамаренко был мужественным, сильным духом человеком, фронтовиком, участником важнейших сражений Великой Отечественной, - отметил президент. - А после войны он посвятил себя развитию Вооруженных сил страны, патриотическому воспитанию молодежи, укреплению замечательных традиций ветеранского движения". По словам главы государства, светлая память о Крамаренко "навсегда сохранится в сердцах его родных, сослуживцев, коллег и друзей".

Крамаренко родился 10 апреля 1923 года в селе Калиновка Роменского района Сумской области. В 1940 году поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. В марте 1941 года был призван в армию, окончил Борисоглебское военное авиационное училище летчиков в июле 1942 года, после чего был направлен в 1-й запасной истребительный авиационный полк. С августа 1942 был летчиком 523-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии Западного фронта. За время Великой Отечественной войны выполнил 52 боевых вылета.

С апреля 1951 года участвовал в боевых действиях в Корее. За 11 месяцев боев выполнил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя, одержал 13 личных побед. Указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза. Уволился в запас в 1981 году.