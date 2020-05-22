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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт: дети переносят коронавирус легче, чем взрослые, но дольше остаются заразными

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также отметил, что доля детей из общего числа заразившихся коронавирусом на данный момент составляет 7%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 80% детей легче, чем взрослые, переносят новую коронавирусную инфекцию, однако они дольше остаются заразными, сообщил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченной ко Дню защиты детей, организованной ТАСС и фондом "Контент".

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"80% [детей] болеют легче, чем взрослые. Есть особенности иммунного реагирования и прочее, но они, к сожалению, длительнее выделяют вирус и являются источником инфекции для окружающих. Это абсолютно доказанный факт, сейчас описана уже способность детей выделять вирус 18 и 37 дней, и такие данные есть. <...> Иммунное реагирование у детей не такое, как у взрослых, у взрослых все просто - иммунная система поборола вирус и инфекционный процесс закончился", - сказал он.

Горелов также отметил, что доля детей из общего числа заразившихся коронавирусом на данный момент составляет 7%. "Сейчас акцент сместился на подростков 15-17 лет в силу того, что они не соблюдают, прежде всего, самоизоляцию, а позволяют себе нарушать тот охранительный режим, который их защищает. К сожалению, от коронавирусной инфекции умирают не только лица 65 плюс и далее, а лица любого возраста, к сожалению, и дети", - добавил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия коронавируса нового типа
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