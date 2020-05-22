Эксперт: дети переносят коронавирус легче, чем взрослые, но дольше остаются заразными

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 80% детей легче, чем взрослые, переносят новую коронавирусную инфекцию, однако они дольше остаются заразными, сообщил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченной ко Дню защиты детей, организованной ТАСС и фондом "Контент".

"80% [детей] болеют легче, чем взрослые. Есть особенности иммунного реагирования и прочее, но они, к сожалению, длительнее выделяют вирус и являются источником инфекции для окружающих. Это абсолютно доказанный факт, сейчас описана уже способность детей выделять вирус 18 и 37 дней, и такие данные есть. <...> Иммунное реагирование у детей не такое, как у взрослых, у взрослых все просто - иммунная система поборола вирус и инфекционный процесс закончился", - сказал он.

Горелов также отметил, что доля детей из общего числа заразившихся коронавирусом на данный момент составляет 7%. "Сейчас акцент сместился на подростков 15-17 лет в силу того, что они не соблюдают, прежде всего, самоизоляцию, а позволяют себе нарушать тот охранительный режим, который их защищает. К сожалению, от коронавирусной инфекции умирают не только лица 65 плюс и далее, а лица любого возраста, к сожалению, и дети", - добавил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.