Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для въезжающих в страну

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании в целях борьбы с распространением нового коронавируса с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции. Об этом заявила в пятницу вечером на брифинге в Лондоне глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней", - сказала министр, добавив, что штраф за нарушение карантина будет составлять £1 тыс. (около $1,2 тыс. по текущему курсу).

Новый режим не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство, включающее Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн.

Все прибывающие в страну должны будут заполнить специальную анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции. Как ранее сообщила вещательная корпорация Би-би-си, при отказе человека можно будет поместить на карантин принудительно. Работники сферы здравоохранения будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам, нарушителей режима будут ждать крупные штрафы.

Цель меры - ограничить число завозных случаев заражения новым коронавирусом, чтобы не допустить второго пика эпидемии после ослабления карантина внутри страны. Соединенное Королевство остается одним из немногих европейских государств, не ограничивавших въезд на свою территорию. Руководство страны и эксперты настаивали на том, что введение ограничений на въезд и изоляция прибывающих не дадут заметного эффекта в условиях быстрого распространения вируса внутри королевства. Теперь этот процесс существенно замедлился, постепенно сокращается число смертей, а власти начали снимать введенные 23 марта ограничения для жителей страны.

По последней информации британского Минздрава, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в королевстве превысило 254 тыс., а количество летальных исходов достигло без малого 36,4 тыс. На данный момент в стране госпитализировано менее 10 тыс. заразившихся.