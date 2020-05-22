Правительство выделило почти 1 млрд рублей для строительства госпиталя под Мурманском

ТАСС, 22 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда правительства 969 млн рублей бюджету Мурманской области для развертывания в селе Белокаменка Кольского района полевого госпиталя для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Выделить МЧС России из Резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 969 047,44 тысяч рублей для предоставления разовой финансовой помощи в форме субсидии бюджету Мурманской области на софинансирование расходных обязательств по развертыванию в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с коечным фондом в количестве 700 коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией", - говорится в распоряжении.

МЧС поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

В селе работает аэромобильный госпиталь МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что стационар будет возведен в течение двух недель. Предполагается, что в стационаре будет отделение интенсивной терапии, а также реанимационное отделение, палаты для общего лечения. Также будут возведены жилые блоки для медиков и обеспечивающих подразделений.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 53 новых случая коронавируса, из них 46 - в Мурманске, еще 52 случая заражения коронавирусом в Мурманске было подтверждено 21 мая. В настоящее время общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Мурманской области составляет 2834, из них 1595 пациентов выздоровели, семь человек умерли.