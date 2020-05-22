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Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин ВОЗ

Как сообщили в вузе, биологами МГУ на основе вирусов растений созданы несколько прототипов поливалентной вакцины

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная биологами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

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"Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биологами МГУ на основе вирусов растений созданы несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19 [заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2], SARS [тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония], MERS [ближневосточный респираторный синдром] и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

"Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека - это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке", - привели в пресс-службе слова ректора вуза Виктора Садовничего.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия коронавируса нового типа
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