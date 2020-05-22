В Севастополе восстанавливают отключенное со вторника газоснабжение 38 тыс. квартир

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Газоснабжение домов в спальном районе Севастополя, которое было отключено из-за проблем с трубопроводом, восстановлено для большинства потребителей, сообщил в пятницу врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение".

"Сейчас у нас где-то 3,5 тыс. квартир еще не подключены из 38 тыс. и 167 частных домов из более чем 3 тыс. Остальные все подключены, проверено сотрудниками оборудование. Максимально все будет восстановлено до конца рабочих суток", - сказал Развожаев. По его словам, завершить работы полностью планируется в субботу.

Ранее сообщалось, что во время строительства корпуса школы была разрыта земля над газопроводом высокого давления, который был уложен около 30 лет назад. Труба не была повреждена строителями, но пошла утечка. В итоге решили запустить новый участок газопровода в режиме пуска-наладки. Для 38 тыс. квартир Гагаринского района в ночь на вторник было отключено газоснабжение для проведения работ на трубопроводах.

В свою очередь начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Кисса сообщил журналистам, что подключить всех потребителей не удается в том числе из-за того, что специалисты коммунальной службы не могут проверить оборудование в части квартир. "Сразу после завершения работ на газопроводе высокого давления на газопроводе организованы работы по пуску газа в многоквартирные дома и частные домовладения. Проделана большая работа", - отметил он.