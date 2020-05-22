В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу в интервью передаче "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено", - сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщал, что в первое время после введения с 12 мая обязательного ношения масок в общественных местах власти Подмосковья не будут штрафовать граждан за нарушение, ограничиваясь предупреждением. Однако за нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тыс. рублей.

В пятницу Воробьев заявил, что система цифровых пропусков перестанет действовать на территории Московской области с 23 мая.