Фурсенко: дистанционное образование нужно как запасной вариант для экстремальных ситуаций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дистанционное образование никогда не вытеснит очное, оно нужно как запасной вариант для ситуаций, аналогичных той, что сложилась сейчас из-за пандемии, сказал в пятницу помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном" в ТАСС.

На прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном", приуроченной ко Дню защиты детей, школьники из разных регионов страны имели возможность дистанционно задать вопросы Фурсенко, руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и заместителю директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александру Горелову.

Отвечая на вопросы ребят о перспективах дистанционного обучения, Фурсенко отметил, что бывают экстремальные ситуации, человечеству не может быть гарантировано то, что не появится новая не менее опасная эпидемия. Необходимо быть готовыми к самым разным вариантам сохранения здоровья и жизни людей. "Поэтому как запасной вариант, наверное, развивать дистанционное обучение нужно", - сказал он.

Но и в условиях спокойной, благополучной жизни есть сферы, где ресурсы дистанционного обучения являются полезными, например доступ к информационным продуктам музеев, к записям концертов.

"Мне кажется, мы не должны зацикливаться на том, что только дистанционное или только прямое [обучение]. Надо использовать преимущества того, что у нас появилось за эти два месяца. То, что появился вот такой ресурс, это здорово, надо развивать эти возможности, но точно ни в коем случае не заменять нашу обычную учебу в школе на работу с экраном компьютера. Человеческое общение - это огромная ценность, человеческое общение по любому гаджету неполноценное, на мой взгляд", - сказал он.

Дистанционное обучение не может быть полноценной заменой совместному обучению в школе ни для учителей, ни для учеников, подчеркнул Фурсенко.

Тот, кто выводит в жизнь

Двенадцатилетний мальчик из Архангельской области рассказал, что в его семье все, начиная с прадедушки, были учителями. Он тоже мечтает стать учителем. Но "будет ли эта профессия необходимой в условиях развития современных компьютерных технологий", спросил он помощника президента.

"Конечно, будет. А иначе кто будет учить? Даже если представим, что у нас будут компьютерные технологии, а кто будет их создавать? Кто будет предлагать, что должно быть в этих компьютерных технологиях? <…> Кто-то должен создавать и доносить знания, это и есть учителя. Может быть, эта профессия вообще станет главной профессией", - сказал Фурсенко.

Он посоветовал ребятам почитать "Профессию" Айзека Азимова и "Полдень, XXII век" Аркадия и Бориса Стругацких, чтобы понять, какова роль учителей в обществе.

"Стругацкие писали, что главный человек - это учитель, это тот, кто выводит людей в жизнь. Каждый может назвать двух-трех человек, которые определили его жизнь вместе с его родителями", - отметил Фурсенко.

Готовиться действовать на опережение

Фурсенко задали несколько вопросов о его видении будущего. В частности, какими он видит выпускников школ. "Это будут самостоятельные люди, люди, которые готовы к очень серьезным изменениям. Каким - не знаю, и никто не знает", - ответил он.

Люди должны быть готовы к тому, что очень быстро, за десятилетия и даже годы, меняется климат. Не исключены новые опасные эпидемии, полагает он.

"Выпускники через 20-30 лет должны быть готовы не просто эти изменения принимать, но и участвовать в изменении своей жизни таким образом, чтобы не приспосабливаться, а действовать на опережение. Это важно психологически, чтобы мы не боялись изменений, а чтобы мы считали, что каждое изменение - это еще и новые возможности", - сказал Фурсенко.

По его словам, испытания, возникшие в связи с пандемией, заставят очень многих из нынешних школьников более ответственно готовить себя к будущему, к тому, что жизнь будет другой. "Это ваше будущее. Мы его представляем в чем-то лучше, чем вы, но не до конца. Мне кажется очень важным, чтобы вы этого будущего не боялись. Оно будет хорошим", - заключил он.