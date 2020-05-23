Ураза-байрам во время изоляции. В Дагестане закрывают рынки, магазины и въезды в города

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Власти городов и районов в Дагестане в преддверии праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) усиливают ограничительные меры, в частности закрывают рынки, ярмарки, магазины, ограничивают движение транспорта и закрывают въезды в города.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев поручил объявить 25 и 26 мая выходными днями в регионе в связи с празднованием Ураза-байрам, соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Артем Здунов. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

Рынки и ярмарки

Наибольшего скопления людей в праздничные дни власти городов и районов ожидают на рынках и ярмарках. В связи с чем во многих населенных пунктах их работа временно ограничивается. В Махачкале, например, с 23 по 24 мая включительно. "А пока мы будем раздавать бесплатно маски и перчатки посетителям рынков, проводить дезинфекцию торговых пространств в течение всего рабочего дня", - написал мэр города Салман Дадаев на своей странице в Instagram. Он добавив, что возобновят работу рынки 25 мая.

Администрация Каспийска (город-спутник Махачкалы) ввела режим ограничительных мер на период с 22 по 26 мая. В городе будет ограничено движение транспорта и приостановлена работа всех рынков и ярмарок, а время работы магазинов и супермаркетов сократится до 19:00. В мэрии рекомендуют жителям города без экстренной необходимости не покидать свои дома, а если приходится выходить, то надевать маски и перчатки. В Кизилюрте продовольственные рынки закрыты с 21 по 25 мая.

В Кизляре с 23 по 24 мая введено ограничение на деятельность непродовольственных магазинов и крупных строительных баз, сообщили в пресс-службе администрации города. По словам градоначальника Александра Шувалова, жесткие меры вызваны нарушением многими горожанами и жителями соседних районов режима самоизоляции. Власти Буйнакска и Хасавюрта также временно приостановили работу продовольственных рынков для предотвращения скопления людей в преддверии празднования Уразы-байрам. Рынки будут закрыты до 24 мая, сообщили ТАСС в администрациях муниципалитетов.

При этом в Буйнакске для владельцев торговых магазинов введут дополнительные требования по обеспечению санитарных норм. "Они обязаны определить сотрудников, ответственных за ограничение количества одновременно находящихся в помещениях посетителей: не более одного посетителя на девять квадратных метров. Кроме этого, в магазинах должны следить за соблюдением социального дистанцирования, впускать в магазины только посетителей в масках, проводить им дезинфекцию рук, а также каждые два часа проводить полную санитарную обработку помещений. В случае несоблюдения этих условий деятельность этих объектов будет приостановлена", - сказали ТАСС в муниципалитете.

В Хасавюрте с 20 по 24 мая не только временно приостановлена работа крупных продовольственных рынков и оптовых торговых баз, но и категорически запрещен проезд частного транспорта. "Беспрепятственный проезд обеспечен только транспорту экстренных служб, служб жизнеобеспечения, органов государственной власти и местного самоуправления", - отметили в администрации.

В Дербенте с воскресенья с обеда до 26 мая будут закрыты рынки и ярмарки. А глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов поручил усилить разъяснительную работу с населением в районе, чтобы верующие воздержались от посещения кладбищ, проведения массовых праздничных мероприятий. В сельских поселениях разместят информационные баннеры об опасности новой коронавирусной инфекции и важности строгого соблюдении режима самоизоляции.

Закрыты въезды

Ряд городов будут закрыты на несколько дней для предупреждения распространения коронавируса. Махачкала будет закрыта на въезд и выезд с 23 по 26 мая. Кроме того, будет прекращено движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор.

А в Каспийске с 22 по 26 мая въезд и выезд из города будут ограничены не только для транспорта, но и для пешеходов. Как отмечается на сайте города, на въездах в город будут организованы круглосуточные посты полиции. Попасть на территорию муниципалитета смогут только поставщики продуктов, медикаментов, машины экстренных служб, а также граждане, имеющие медицинские показания. Власти Кизилюрта с 21 по 25 мая тоже ограничили въезд в город. В этот период въехать в город смогут только работники экстренных служб. Кроме того, в городе вводятся ограничительные меры и в отношении владельцев непродовольственных торговых объектов. Аналогичные меры в Кизляре - с 23 по 25 мая.

В Хасавюрте с 20 по 24 мая усилена работа контрольно-пропускных въездных пунктов. Проезд частного транспорта в город и внутри города категорически запрещен. Беспрепятственный проезд обеспечен только транспорту экстренных служб, служб жизнеобеспечения, органов государственной власти и местного самоуправления.

Следить за соблюдением режима самоизоляции в регионе будут как полицейские, так и сами граждане. Так, в Каспийске для выявления горожан и предпринимателей, нарушающих карантин, будут организованы патрули. В Кизилюрте в канун Ураза-байрама созданы народные дружины, которые будут следить за недопущением массового скопления людей возле торговых точек. В народные дружины вошли сотрудники администрации города, преподавательско-тренерского состава муниципальных школ и волонтеров. Оперативный штаб провел соответствующий инструктаж с волонтерами и обеспечил специальной формой.

В Дербенте полиция и дружинники будут контролировать, как проводится в течение всех этих дней дезинфекция общественных пространств города.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал мусульман республики отпраздновать Ураза-байрам, не выходя из дома. Муфтий призвал снимать на видео поздравления, добрые пожелания и отправлять друг другу. Он напомнил, что в этом году верующие провожают месяц Рамадан без совместных ифтаров и коллективных намазов в мечетях.

О ситуации в регионе

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3 855 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 109 человек за сутки), 2 882 человек выздоровели, умерли 65 человек.