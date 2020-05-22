Вашингтон с пригородами лидирует в США по темпам распространения коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Американская столица и ее пригороды имеют самый высокий среди городских агломераций США показатель распространения случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс на брифинге для журналистов.

По ее словам, в городской агломерации Вашингтона в настоящее время зафиксировано наибольшее процентное соотношение случаев заражения коронавирусом к общему числу местных жителей, прошедших тест на выявление инфекции. За американской столицей следует расположенный в 62 км от нее Балтимор (крупнейший город штата Мэриленд), за ним - Чикаго (штат Иллинойс) и Миннеаполис (штата Миннесота). "Это те места, где мы видели остановку или повышение темпов роста случаев [заражения]", - отметила Биркс. По ее данным, в районах с наибольшими темпами инфицирования - столичный округ Колумбия и примыкающие к нему штаты Мэриленд, Вирджиния - данный показатель немного ниже 20% по сравнению с 42 штатами, где этот показатель немного ниже 10%. "Распространение вируса здесь все еще значительное", - добавила она, говоря о Вашингтоне, Вирджинии и Мэриленде.

Координатор Белого дома добавила, что Вашингтон находится на "высокогорном плато" по случаям инфицирования коронавирусом. Во многих городах в США зафиксирован спад случаев заражения.

Биркс также добавила, что, несмотря на введенные ограничительные меры, в Вашингтоне и Балтиморе не зафиксирован, как во многих других городах, резкий спад числа случаев инфицирования, госпитализации и смертей в связи с коронавирусом. По словам Биркс, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США работают с властями данного региона, "чтобы лучше понять, откуда появляются эти новые случаи и что необходимо сделать, чтобы предотвратить их в будущем".

Все 50 штатов приступили к осуществлению планов по постепенному ослаблению ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, и возобновляют работу ряда предприятий. Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер заявила о том, что Вашингтон на следующей неделе приступит к ослаблению ограничений, если количество регистрируемых случаев заражения в городе пойдет на спад.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.