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Пандемия коронавируса нового типа

Спикер парламента Чечни назвал сплетнями информацию о болезни Кадырова

Магомед Даудов призвал не беспокоиться о здоровье главы региона
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© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье.

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"Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, - неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет. По воле Аллаха все у нас будет хорошо", - обратился к жителям региона Даудов в прямом эфире в Instagram.

Накануне источник в медицинских кругах сообщал ТАСС, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. По его словам, состояние главы Чечни "стабильное". ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пятницу телеграм-канала Baza сообщил, у Кадырова якобы подозревают коронавирус, он находится в больнице в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.

Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявлял накануне, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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