Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам

В Москве главное богослужение традиционно проходит в Соборной мечети, и из-за пандемии участие в нем примет только духовенство. 24 мая телеканал "Россия-1" проведет прямую трансляцию из мечети. "Трансляция проповеди - в 09:00 мск по "Россия-1", а в 08:30 мск на наших сайтах пройдет трансляция праздничных такбиров (славлений Аллаха - прим. ТАСС). Полчаса они будут идти, вплоть до начала проповеди муфтия (председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) Равиля Гайнутдина - прим. ТАСС)", - сказали ТАСС в пресс-службе ДУМ РФ.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мусульманский праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) начинают отмечать в этом году с заходом солнца 23 мая и продолжают в течение дня 24 мая. Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ и Духовном собрании мусульман России (ДСМР) сообщили ТАСС, что коллективные молитвы в российских мечетях в этот день не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов отметил, что мусульмане с пониманием отнеслись к принятым против распространения коронавируса мерам.

"В учении ислама заложены подобного рода вопросы, которые были и во времена пророка Мухаммеда, и, потом, исламская доктрина готова к подобной проблеме, богословские заключения по этому поводу есть. И сами мусульмане показали себя законопослушными, мусульманские религиозные организации одними из первых приняли соответствующие решения о правилах поведения во время самоизоляции. <…> Это важно и с религиозной точки зрения, потому что сохранение жизни человека - это самое важное в данном ключе, мы очень благодарны нашим единоверцам за это", - сказал он ТАСС.

Он сообщил, что в ходе священного месяца Рамадан, предшествующего празднику, ДСМР уделяло много внимания благотворительности. "Мы обратились к мусульманским организациям с просьбой оказывать помощь сиротам, инвалидам, неимущим, многодетным семьям. Только по духовному собранию я могу сказать, что на сегодня розданы почти 9 тысячам семей пакеты с продуктами питания где-то на сумму 1,5-2 тыс. рублей, и региональные наши структуры все занимаются этим благим делом. <…> Те люди, которые, например, хотели провести праздники разговения, и в этом году не удалось - они эти средства, например, передают мечетям, а мечети передают нуждающимся людям", - добавил он.

Ранее на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома, отказавшись от коллективных молитв и традиции собираться с друзьями большими компаниями. Крганов отметил, что личное обращение президента было важно для верующих. "Это был жест уважения главы государства к мусульманам, что он сам решил об этом сказать, <…> и это было воспринято очень правильно в мусульманском сообществе в целом", - добавил глава ДСМР.

Мнение муфтия Москвы

Муфтий Москвы, заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов рассказал ТАСС, что верующие осознают серьезность опасности, которую представляет собой пандемия. "Период самоизоляции длится уже не один день и не неделю, люди понимают, насколько все серьезно, что ситуация непростая. Люди понимают, что важно, чтобы мечети и общины не явились очагом распространения и заражения кого-то, что может привести к печальным последствиям. Это призыв и главы государства, и призыв муфтия Равиля Гайнутдина, и некая религиозная составляющая, когда люди понимают, что в жизни пророка и его сподвижников были подобные ситуации", - отметил он.

"Праздник Ураза-байрам, Ид аль-Фитр, подразумевает собой еще и передачу милостыни, люди привыкли зачастую делать это в мечетях, - добавил муфтий Москвы. - Сейчас такой возможности нет, но <…> в онлайн-режиме какие-то формы перечисления средств выработаны". Ранее Аляутдинов порекомендовал мусульманам, остающимся дома из-за принятых для борьбы с пандемией мер в Ураза-байрам, совершать дополнительную молитву утром в праздник.

Срок завершения поста и наступления праздника определяется по исламскому лунному календарю, летоисчисление в котором ведется от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) - даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (священные города мусульман на территории современной Саудовской Аравии). Согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, первым днем месяца шавваль, в который отмечается Ураза-байрам, станет в 2020 году 24 мая. Однако из-за того, что по исламскому календарю день начинается с заходом солнца, Ураза-байрам начнется 23 мая.

Ураза-байрам в России

Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественно исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживают не менее 20 млн мусульман.