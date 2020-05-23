В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник. Температура повысится до 15-17 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первые проблески повышения температуры можно ожидать в понедельник. Тогда температура повысится до 15-17 градусов тепла", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, такой температурный фон всего равно ниже климатической нормы примерно на 3 градуса. "Но это уже "поприличнее" с точки зрения майской погоды", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье - 10-12 градусов тепла, в понедельник - 15-17 градусов тепла.