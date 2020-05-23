Двое обвиняемых в хищениях при реконструкции Ново-Огарево заразились коронавирусом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Фигуранты дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов заразились коронавирусной инфекцией в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил источник.

"Михальченко и Каминов заразились COVID-19 в СИЗО "Лефортово", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей и не пояснив, в каком состоянии находятся арестованные. Информацию о заражении Михальченко и Каминова подтвердила и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Каминов находился некоторое время в одной камере с совладельцем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым. Кого-то из них ранее заразили в ходе следственных действий, а потом сокамерник заразился от соседа. Затем в ходе дальнейших следственных действий заразился и Михальченко. Теперь в группе риска находятся все, кто общался с Каминовым, Магомедовым и Михальченко", - сказала она.

Ранее адвокат Магомедова Виктория Цилюрик подтвердила в беседе с ТАСС, что ее подзащитный заразился коронавирусной инфекцией.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огареве было возбуждено в марте 2017 года. Его фигурантами являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко (ранее осужден по делу о контрабанде алкоголя), бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и бывший гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев.

В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что организатором хищений был Михальченко.