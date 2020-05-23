В Чечне умер второй врач с подтвержденным коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Эпендиева Соип Солсаев, заразившийся коронавирусом, умер в Чечне. Об этом в прямом эфире в сети Instagram сообщил председатель парламента региона и руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

Ранее сообщалось о первой смерти медика с COVID-19 в республике. 35-летняя женщина работала с зараженными пациентами. Число медицинских работников с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией в регионе превысило 90 человек.

"Число умерших с новой коронавирусной инфекцией достигло 13 человек. Среди них и заместитель главного врача республиканской клинической больницы Соип (Солсаев). У него было только одно легкое, я только после его смерти об этом узнал. Несмотря на это, он до последнего лечил людей", - рассказал Даудов.

По его словам, в больницах региона в настоящее время 391 пациент с подтвержденным коронавирусом и более 400 с двухсторонней пневмонией. "У нас шесть больниц, подготовленных под COVID-19, 1 310 койко-мест, из них заняты на данный момент 870", - добавил Даудов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.