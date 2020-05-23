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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Госдумы Делимханов заявил, что люди волнуются за Кадырова, и пожелал ему исцеления

Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. Однако официально эту информацию пока не подтвердили

ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что большое количество людей переживают за главу Чечни Рамзана Кадырова и пожелал ему исцеления от любого недуга. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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"Бесчисленное количество людей - от президентов разных государств до многочисленных сирот, тяжелобольных и других нуждающихся людей, которым вы всегда уделяете внимание, - искренне волнуются и переживают за вас. Дорогой брат Рамзан Ахматович, мы все молимся и делаем дуа, прося Всевышнего Аллаха уберечь вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга. Вы нужны нашей умме, народу и государству", - написал Делимханов.

Накануне источник в медицинских кругах сообщал ТАСС, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. По его словам, состояние главы Чечни "стабильное". ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

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В Telegram-каналах писали, что глава Чечни находится в больнице в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких. Там же сообщалось, что депутат Госдумы Адам Делимханов сопровождал Кадырова при госпитализации в Москву.

Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявлял накануне, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в пятницу назвал сплетнями распространяемую информацию о тяжелой болезни главы республики и призвал жителей региона не беспокоиться.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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