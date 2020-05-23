Депутат Госдумы Делимханов заявил, что люди волнуются за Кадырова, и пожелал ему исцеления

ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что большое количество людей переживают за главу Чечни Рамзана Кадырова и пожелал ему исцеления от любого недуга. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Бесчисленное количество людей - от президентов разных государств до многочисленных сирот, тяжелобольных и других нуждающихся людей, которым вы всегда уделяете внимание, - искренне волнуются и переживают за вас. Дорогой брат Рамзан Ахматович, мы все молимся и делаем дуа, прося Всевышнего Аллаха уберечь вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга. Вы нужны нашей умме, народу и государству", - написал Делимханов.

Накануне источник в медицинских кругах сообщал ТАСС, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. По его словам, состояние главы Чечни "стабильное". ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.