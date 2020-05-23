МЧС подготовило предложения об ужесточении наказания за пожары по неосторожности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МЧС России подготовило предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании сухой травы, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства, подготовленные предложения направлены в правительство РФ.

"МЧС России подготовлены и направлены в правительство РФ предложения по ужесточению ответственности в части увеличения санкций, предусмотренных ст. 168 УК РФ, за действия, связанные с неосторожным обращением с огнем, повлекшие возникновение пожаров, причинивших материальный ущерб в особо крупном размере, оставивших потерпевших без жилья, в том числе в результате выжигания сухой травянистой растительности", - отметили в МЧС. В пресс-службе пояснили, что окончательное решение о включении предложений МЧС России в доклад президенту РФ находится исключительно в компетенции правительства страны

Действующая редакция ст. 168 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение имущества путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. По ней грозит штраф от 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до года.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности также предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП. В зависимости от наступивших последствий по ней предусмотрена административная ответственность с максимальными наказаниями в виде штрафа для граждан - до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 400 тыс. рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновное юрлицо может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа до 1 млн рублей или в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. В пресс-службе уточнили, что подготовленные МЧС предложения не касаются усиления административной ответственности в отношении граждан и юридических лиц.

27 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента предложил ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые приводят к распространению пожаров на населенные пункты. Он пояснил, что ситуация с природными пожарами в очередной раз свидетельствует о том, что невозможно исключительно мерами профилактического характера в виде разъяснений и штрафов добиться неукоснительного и строгого соблюдения требований пожарной безопасности как гражданами, так и организациями.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин дал поручение к 1 июня правительству РФ подготовить совместно с МЧС, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов России и представить предложения о внесении в законодательство изменений, которые направлены на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям.