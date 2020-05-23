Нарколог Минздрава предложил закрепить в конституции запрет на продажу алкоголя с 21 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предлагает рассмотреть возможность закрепления в Конституции РФ запрета на продажу алкоголя и никотинсодержащей продукции лицам до 21 года.

В пятницу председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что повышение возраста продажи и потребления алкоголя будет противоречить нормам Конституции РФ, в которой возраст дееспособности установлен с 18 лет. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее отмечал, что данная инициатива крайне важна для сбережения здоровья населения страны.

"Предложение Минздрава России о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года встречает отчаянное сопротивление. В частности, утверждается о нарушении конституции. Наркологическое сообщество не согласно с такой позицией. Во-первых, в конституции говорится о социальной активности человека, а не о разрешении потребления психоактивных веществ. Во-вторых, если в конституции не говорится о запрете потребления наркотиков, значит можно разрешить покупать запрещенные вещества даже детям до 18 лет? В-третьих, раз уж идут такие споры и разговоры, предлагаю рассмотреть возможность закрепления в конституции запрета на продажу алкоголя и сигарет до 21 года ", - сказал Брюн ТАСС.

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Ранее Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.