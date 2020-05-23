Бразильский министр предложил ослабить природоохранные нормы на фоне пандемии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды Бразилии Рикарду Салес предложил президенту страны Жаиру Болсонару изменить подзаконные акты, регулирующие хозяйственную деятельность в природоохранных зонах и регионе Амазонии.

"У нас сейчас есть возможность, пока практически все внимание прессы обращено на COVID[-19], <...> провести изменения в подзаконных актах, чтобы отменить регулирование и упростить нормы", - заявил министр на совещании правительства, видеозапись которого была опубликована в пятницу. Он пояснил, что речь идет о внутренних нормативных актах возглавляемого им ведомства, Минсельхоза, Института национального историко-художественного наследия (Iphan) и ряда других инстанций.

Политик также предложил подключить офис главного государственного адвоката для того, чтобы противостоять попыткам общественных организаций и политических оппонентов оспорить такие изменения в суде. После публикации видео министр подтвердил свою позицию, объяснив это тем, что он всегда был сторонником дебюрократизации. "Иррациональные правила мешают инвестициям, созданию рабочих мест и, как следствие, устойчивому развитию Бразилии", - написал он в своем Twitter.