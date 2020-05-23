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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС в условиях пандемии продезинфицировало свыше 1 тыс. образовательных учреждений

Всего было обработано около 2 млн кв. метров

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 1 тыс. образовательных учреждений. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 10,8 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано 1857 лечебных учреждений общей площадью около 1,7 млн кв. м, более 1 тыс. образовательных учреждений общей площадью около 1,9 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на 5 940 объектах соцобслуживания общей площадью более 3,1 млн кв. м. Также обработано около 23,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 4,1 млн кв. м.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. К настоящему моменту обработано более 32 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 25,5 млн кв. м. Также продезинфицировано более 4,5 тыс. км дорог и более 47,5 тыс. единиц техники, в том числе около 29,4 тыс. МЧС России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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