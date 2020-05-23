Гидрометцентр: тепло вернется в европейскую часть России на следующей неделе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тепло вернется в центр европейской части России к четвергу. Температурный фон будет на уровне 20 градусов тепла и выше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон 20 градусов и выше прогнозируется только в четверг. Это уже приятная погода вполне", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон - это около и чуть выше нормы. "Примерно на 1 градус выше нормы", - пояснил он.

Кроме того, повысится и ночная температура.