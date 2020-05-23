{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр: тепло вернется в европейскую часть России на следующей неделе

Температура воздуха будет на уровне 20 градусов тепла и выше

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тепло вернется в центр европейской части России к четвергу. Температурный фон будет на уровне 20 градусов тепла и выше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон 20 градусов и выше прогнозируется только в четверг. Это уже приятная погода вполне", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон - это около и чуть выше нормы. "Примерно на 1 градус выше нормы", - пояснил он.

Кроме того, повысится и ночная температура.

Теги
Россия
Вывозной рейс из Камбоджи забрал 121 россиянина
В посольстве РФ в Камбодже также сообщили, что из Пномпеня тем же рейсом вылетели трое граждан Белоруссии и по одному представителю Киргизии и Молдавии
Читать полностью