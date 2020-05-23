В закрытом на карантин селе в Якутии выявили примерно 40 заразившихся коронавирусом

ЯКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Анализы выявили коронавирус примерно у 40 жителей закрытого на карантин села Хонгор-Бие в Намском районе Якутии, сообщил на брифинге в субботу глава региона Айсен Николаев.

Власти Якутии ввели с 21 мая режим карантина на территории села Хонгор-Бие. Ранее сообщалось, что в селе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. Село Хонгор-Бие с населением более 300 человек находится в 72 км от райцентра Намцы, который, в свою очередь, удален от Якутска на 90 км.

"Анализы взяты, обработаны, там порядка 40 инфицированных. Лица пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями уже эвакуированы или в Намскую районную больницу, или в город Якутск. Оставшиеся на месте получают амбулаторное лечение, там бригада врачей - шесть медиков - работает", - сказал Николаев.

В связи с карантином жителям запретили покидать пределы села в личных целях. Внутри населенного пункта также нельзя передвигаться на личном транспорте. Исключение составляет перевозка продуктов питания и товаров первой необходимости, а также спецтранспорт для работы объектов жизнеобеспечения и для предупреждения распространения коронавируса. Выезд из села разрешается только после проведения 14 дней в обсерваторе, а также наличия отрицательного результата анализа на коронавирус. Жителям, находящимся за пределами Хонгор-Бие, запрещено возвращаться туда.

Жители села обязаны находиться в режиме самоизоляции за исключением обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью. Разрешается идти в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также на работу, если деятельность предприятия не приостановлена. Можно выгуливать домашних животных во дворе и выносить мусор на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания или пребывания.

Всего в Якутии зарегистрировано 1 177 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 503 человека, умерли шесть пациентов.