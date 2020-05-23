В Совфеде предложили требовать у абитуриентов справки о прививках и перенесенных инфекциях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сенаторы планируют разработать законопроект, который вводит требование о предоставлении справки о перенесенных инфекционных заболеваниях и прививках при поступлении в вуз, а также при приеме на работу в школы и медицинские организации. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

"Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и ввести требование о предоставлении справки о проведенных прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Для реализации данной инициативы сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта, в документе не уточняется.