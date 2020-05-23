{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде предложили требовать у абитуриентов справки о прививках и перенесенных инфекциях

Согласно инициативе, такие же требования будут действовать при приеме на работу в школы и медицинские организации

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сенаторы планируют разработать законопроект, который вводит требование о предоставлении справки о перенесенных инфекционных заболеваниях и прививках при поступлении в вуз, а также при приеме на работу в школы и медицинские организации. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и ввести требование о предоставлении справки о проведенных прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Для реализации данной инициативы сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта, в документе не уточняется.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
МЧС увеличивает группировку в Дагестане для работ по дезинфекции в условиях пандемии
В регион из Самары выдвинулись 60 специалистов радиационной химической и биологической защиты, а также 14 единиц техники
Читать полностью