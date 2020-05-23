Источник: испытания аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах не выявили сбоев в их работе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Испытания аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", проведенные после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, не выявили сбоев в их работе. Об этом ТАСС сообщили в субботу медицинских структурах.

"В рамках мероприятий по установлению причин возгорания аппаратов ИВЛ были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия (в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено", - сказал источник.

Он добавил, что сейчас выясняется, что привело к внештатной работе аппаратов ИВЛ и их возгоранию. "Пока основной остается версия короткого замыкания", - уточнил собеседник агентства.

Пожар в 50-й больнице в Москве произошел 9 мая, его жертвой стала пожилая москвичка, подключенная к аппарату ИВЛ. Из больницы были эвакуированы 295 человек, пятеро спасены. Возгорание в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошло 12 мая, его площадь составила 10 кв. м. В результате погибли шесть пациентов отделения реанимации. Обе больницы перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом.

13 мая Росздравнадзор сообщил, что обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что загоревшийся аппарат ИВЛ поступил в больницу Святого Георгия в конце апреля.