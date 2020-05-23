МЧС увеличивает группировку в Дагестане для работ по дезинфекции в условиях пандемии

ТАСС, 23 мая. Специалисты Волжского спасательного центра МЧС России численностью 60 человек и 14 единиц техники направлены из Самары в Дагестан для оказания помощи в работах по дезинфекции. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"23 мая автоколонна в составе 60 специалистов радиационной химической и биологической защиты и 14 единиц техники выдвинулась из Самары. Специалисты будут проводить дезинфекционные работы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что основную часть группировки составляет специальная техника, укомплектованная современным оборудованием и предназначенная для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий. Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения. Ранее в Дагестан прибыли специалисты Ногинского и Донского спасательных центров в составе 140 человек и 26 единиц техники.