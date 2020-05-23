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Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде предложили досрочно назначать трудовую пенсию борющимся с коронавирусом врачам

Сейчас пенсия назначается досрочно людям, работавшим в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС и участвовавшим в ликвидации ЧС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сенаторы предлагают правительству РФ предоставить льготные условия для приобретения права на страховую пенсию по старости врачам из отделений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

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"Предоставить льготные условия приобретения права на страховую пенсию по старости для медицинских работников из структурных подразделений - отделений, перепрофилированных под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Обратиться в правительство РФ с предложением внести изменения в постановление от 29 октября 2002 года №781, устанавливающие льготные условия приобретения права на страховую пенсию по старости для таких медицинских работников", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Данное постановление правительства определяет список работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости. В частности, досрочно трудовая пенсия по старости назначается лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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