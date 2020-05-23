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Пандемия коронавируса нового типа

Шесть сотрудников газоперерабатывающего завода в Астрахани заразились коронавирусом

Всех контактировавших с ними людей обследуют

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Очаг коронавируса зафиксировали на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) "Газпром переработка", на предприятии выявили шесть случаев заражения сотрудников. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба Павел Паутов в субботу.

"Шесть человек [заражены], это передает региональный Роспотребнадзор. Подразделение не уточняется, все контактные обследуются", - рассказали ТАСС в оперштабе.

На предприятии от комментариев по ситуации воздержались.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1348 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 656 человек, 11 пациентов умерли.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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