Шесть сотрудников газоперерабатывающего завода в Астрахани заразились коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Очаг коронавируса зафиксировали на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) "Газпром переработка", на предприятии выявили шесть случаев заражения сотрудников. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба Павел Паутов в субботу.

"Шесть человек [заражены], это передает региональный Роспотребнадзор. Подразделение не уточняется, все контактные обследуются", - рассказали ТАСС в оперштабе.

На предприятии от комментариев по ситуации воздержались.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1348 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 656 человек, 11 пациентов умерли.