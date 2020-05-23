Власти Москвы готовятся ко второй волне заражения коронавирусом

"Это исследование (популяционного иммунитета) позволит медикам, санитарным врачам, эпидемиологам готовиться к следующей волне, а она, вероятнее всего, будет в той или иной мере выраженная. Знание популяционного иммунитета позволит принимать важные управленческие решения", - сказал Хрипун.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новое исследование жителей Москвы на популяционный иммунитет поможет городу подготовиться ко второй волне заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Ранее он сообщил, что уже более 50 тыс. человек прошли тестирование на наличие антител к коронавирусу в Москве. У 12,5% был выявлен иммуноглобулин G.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.