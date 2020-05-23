В Краснодарском крае возобновили работу парикмахерские и непродовольственные магазины

"В связи с ослаблением ограничительных мер вновь открылись парикмахерские, салоны красоты, автомойки. Всего в регионе их зарегистрировано более 9 тысяч. Также открываются магазины непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, салоны красоты и автомойки в Краснодарском крае возобновили работу, приостановленную из-за пандемии. Об этом в субботу сообщили в администрации региона.

Уточняется, что площадь торгового зала магазинов непродовольственных товаров должна составлять не более 400 квадратных метров. Кроме того, каждый объект должен иметь отдельный уличный вход. В Краснодарском крае 32 445 непродовольственных магазинов, из них около 25% остаются закрытыми, уточнили в администрации.

По данным властей, перед открытием все объекты были обязаны уведомить территориальные отделения регионального управления Роспотребнадзора и подтвердить соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию.