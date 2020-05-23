Прибывшие из Якутии в Пермь 62 вахтовика покинули обсерватор после карантина

"Закончился двухнедельный карантин для 62 вахтовиков из Якутии. Коронавирусной инфекции у них выявлено не было. Они прошли обязательный двухнедельный карантин и обязательную повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

ТАСС, 23 мая. Карантин завершился у 62 вахтовиков, которые в составе первой группы из 86 человек вернулись в Пермский край из Якутии 8 мая. Коронавирусная инфекция обнаружена у 24 работников, они получают лечение, сообщается на сайте правительства региона в субботу.

Первая группа пермских вахтовиков вернулась с Чаяндинского месторождения Якутии 8 мая, всего самолетом было доставлено 86 человек. "Впоследствии у 24 человек была диагностирована коронавирусная инфекция, из обсерватора они были госпитализированы в медицинские учреждения Перми для специализированного лечения инфекции", - добавили в пресс-службе.

В обсерваторе остаются 34 вахтовика, которые вернулись в край 18 мая, коронавирус обнаружен у одного из них. По данным регионального оперштаба, по состоянию на 23 мая подтверждено 1277 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Карантин на месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тысяч человек. Власти республики сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек.